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امرأة على موعد مع الغدر.. لماذا يخون الرجال أصالة؟

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:43 م
أصالة
أصالة
سناء إسماعيل
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حسمت الفنانة السورية أصالة، الشائعات التي أثيرت مؤخرا حول انفصالها عن المخرج طارق العريان، لتخرج ببيان لها عبر موقع "إنستجرام"، وتؤكد الخبر بعد زواج دام 14 عاما.

وعادت التكهنات مجددًا لتطارد أصالة وزوجها، لمعرفة سبب الانفصال، وهل ما أشيع حول تعرضها للخيانة كان صحيحا أم لا ؟.

تعليق شام الذهبي ابنة أصالة على تدوينة والدتها زاد الشكوك حول أن الخيانة كانت السبب الرئيسي للانفصال.

وكانت شام، قد قالت في تعليق لها على خبر انفصال والدتها والذي نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": "لقد وقفنا دائما وتغلبنا على كل العواصف، وبالتأكيد سنتجاوز هذه العاصفة!.. نحن دائرة من الحب والدعم لبعضنا البعض، وسنكون قادرين على النهوض مرة أخرى".

وأضافت: "هذا مجرد اختبار لإظهار طبيعتك الحقيقية.. مقاتلة، امرأة مصنوعة من الفولاذ، امرأة وقفت أمام كل الأمراض والألم، والخيانة، وهذه الظروف حولتك إلى ألماس أكثر إشراقًا بدلًا من أن تتحولي إلى ضحية، سأكون دوما ابنتك الفخورة بيكى".

تسريبات صوتية
كشفت مواقع لبنانية، أن سبب انفصال أصالة عن طارق العريان هو اكتشافها لخيانته من خلال تسجيلات صوتية له مع إحدى الفتيات، عثرت عليها بالصدفة وأن الفتاة سورية الجنسية وفي العشرينات من عمرها وتدعى "نيكول".

نسرين طافش
وكانت العديد من الأخبار قد ربطت بين طارق العريان وبين الفنانة السورية نسرين طافش، والتي نفت الأمر أكثر من مرة خلال تصريحات تلفزيونية ومن خلال صفحاتها على مواقع التواصل، وكان آخرها بعد إعلان أصالة انفصالها رسميًا بساعات حيث قالت في تغريدة لها عبر صفحتها بموقع "تويتر": "الإشاعة يؤلفها (حاقد) وينشرها (أحمق) ويصدقها (غبي) أما (العاقل) و(الراقي) و(المنجز) و(الواعي) فيعلم حق العلم أن الإشاعة هي ضريبة النجاح.. انت من من أولئك".

وأضافت: "بطبعي صريحة وواضحة.. وسأبقى كذلك.. ولو حبيت أو تزوجت سأكون أول من يعلن".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها أصالة للخيانة، فسبق وكشف زوجها السابق رجل الأعمال أيمن الذهبي، عن خيانته لها أكثر من مرة خلال أكثر من لقاء تلفزيوني له.

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