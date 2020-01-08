الجندي يوضح الفرق بين الكفارة والتوبة من اليمين

أوضح خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الفرق بين الكفّارة والتوبة من اليمين.



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن الكفّارة تجعل الفعل كأن لم يكن؛ حيث تقوم مقام الاعتذار، والتوبة هي طلب العفو عن العقوبة، مستشهدا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له".



وأوضح أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بشرط ألا يكون ذنبه متعلق بحقوق الناس، لافتا إلى أنه لا يجوز أن يقوم الرجل بالسرقة، ثم بعد ذلك يرفع يده إلى السماء ليقول:"تُبت إلى الله".



واستكمل: "حقوق الناس لا يُقبل فيها التوبة إلا أن تُرد لأهلها، ثم بعد ذلك تتوب إلى الله"، مشيرا إلى أن اليمين الغموس ليست له كفّارة وإنما له توبة.

