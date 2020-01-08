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أول تعليق من شام الذهبي على انفصال أصالة وطارق العريان

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:38 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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علقت شام الذهبي، على انفصال والدتها الفنانة السورية أصالة نصري عن المخرج طارق العريان، قائلة: "ماما امرأة حديدية ومرت بصعوبات كثيرة في الحياة".

وأضافت شام الذهبي، خلال تصريحاتها ببرنامج "the insider"، المُذاع على فضائية "دبي": "ومازالت تمر بصعوبات ولكن لم نشعر في ذات مرة أنها ضعيفة وهي سند وضهر".

وكانت المطربة السورية أصالة نصري، أعلنت انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسئوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".

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