الغضبان يوجه بسرعة انتهاء أعمال الترفيق بمنطقة قبلى C 9

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، بسرعة الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الواقعة فى منطقة قبلى C 9 بالمنطقة الصناعية، وقرب مدخل محور 30 يونيه وكذلك سرعة الانتهاء من أعمال الترفيق والكهرباء والصرف الصحى بالمنطقة.



وذلك فى إطار الاهتمام بتحقيق أفضل مستوى من الخدمات والتنمية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وتزامنا مع وجود مشروعات صناعية عملاقة تدخل المنطقة الصناعية لأول، مرة كمصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات، والأوانى والأدوات المنزلية الفورجيد، ومصنع إنتاج وتعبئة الزيوت، وأفينا للأدوات الكهربائية، وما تحققه هذه المصانع من مستوى إنتاجى ضخم.



وشدد اللواء عادل الغضبان على ضرورة إنجاز كافة الأعمال على أعلى درجة من الدقة والكفاءة والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، ووجه مدير المنطقة الصناعية بمتابعة كافة الأعمال، حتى يتم الانتهاء منها والتنسيق بين كافة الجهات المختصة، مشيرا أن المنطقة الصناعية شهدت تطورا كبيرا فى زمن قياسى، جعلها نموذجا يحتذى به فى كافة البلدان المصرية، ونالت إشادة كافة الجهات المعنية بحجم التطور والإنتاج الذى تم بالمنطقة الصناعية.



جاء ذلك خلال اجتماع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، داخل المبنى الإدارى للمنطقة الصناعية، وبحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد واللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية، ومسؤلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.