«الأرصاد»: استمرار موجة الصقيع حتى الجمعة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن طقس اليوم يشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، ونشاطًا مثيرًا للرياح والأتربة.



وحذر محمود شاهين، من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، لافتًا إلى حالة عدم الاستقرار وموجة الصقيع التي بدأت من الإثنين الماضي وتستمر حتى يوم الجمعة.



وأوضح، أن درجات الحرارة تشهد انخفاضًا من 3 إلى 4 درجات مئوية لتتراوح ما بين 15 إلى 16 درجة على شمال البلادء، ولكن نشاط الرياح يزيد شعورنا أكثر بانخفاض درجات الحرارة.