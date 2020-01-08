أول تعليق لـ «خامنئي» على هجوم قاعدة «عين الأسد»

وقال إن خروج القوات الأمريكية من المنطقة أمر لا بد منه، مشيرا إلى أن استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة سيمهد الطريق للهيمنة الأميركية.

وتابع أن العدو الحالي لإيران هو أميركا، وعلينا أن نكون يقظين لمواجهة المخططات الأميركية، مشيرا إلى أن الأمريكيين جلبوا معهم الفتن والدمار إلى المنطقة وعاثوا بها فساداً أينما حلّوا – بحسب وصفه -.

كما صرح خامنئي بأن إيران ترفض مجددا استئناف المفاوضات النووية مع واشنطن.