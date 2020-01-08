أول تعليق لـ «خامنئي» على هجوم قاعدة «عين الأسد»
الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:19 ص
أمينة ذكىطباعة
وصف المرشد الأعلى الإيراني "علي خامنئي" اليوم الأربعاء، الهجوم الإيراني على قواعد في العراق، وتحديدا قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بالناجح.
وأضاف خامنئي - في كلمة نقلتها وسائل إعلام إيرانية محلية - أن كلمته اليوم تأتي في ظروف مهمة جدًا وصانعة للتاريخ ويجب أن يكون الماضي مصباحا للمستقبل.
وتابع: أن الشعب الإيراني جاهز لمواجهة "الغطرسة"، ونحن أمام جبهة واسعة لكننا سننتصر.
وقال إن خروج القوات الأمريكية من المنطقة
أمر لا بد منه، مشيرا إلى أن استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة سيمهد
الطريق للهيمنة الأميركية.
وتابع أن العدو الحالي لإيران هو أميركا،
وعلينا أن نكون يقظين لمواجهة المخططات الأميركية، مشيرا إلى أن الأمريكيين جلبوا معهم
الفتن والدمار إلى المنطقة وعاثوا بها فساداً أينما حلّوا – بحسب وصفه -.
وأضاف خامنئي - في كلمة نقلتها وسائل إعلام إيرانية محلية - أن كلمته اليوم تأتي في ظروف مهمة جدًا وصانعة للتاريخ ويجب أن يكون الماضي مصباحا للمستقبل.
وتابع: أن الشعب الإيراني جاهز لمواجهة "الغطرسة"، ونحن أمام جبهة واسعة لكننا سننتصر.
وقال إن خروج القوات الأمريكية من المنطقة
أمر لا بد منه، مشيرا إلى أن استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة سيمهد
الطريق للهيمنة الأميركية.
وتابع أن العدو الحالي لإيران هو أميركا،
وعلينا أن نكون يقظين لمواجهة المخططات الأميركية، مشيرا إلى أن الأمريكيين جلبوا معهم
الفتن والدمار إلى المنطقة وعاثوا بها فساداً أينما حلّوا – بحسب وصفه -.
كما صرح خامنئي بأن إيران ترفض مجددا استئناف المفاوضات النووية مع واشنطن.