-
الأربعاء 08 يناير 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

إذا كنت تمشى 10 آلاف خطوة.. إليك عدد السعرات التى تفقدها يوميًا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:04 م
جريدة الدستور
نور أيمن
طباعة
تعد رياضة المشي من أكثر الممارسات التي يحرص عليها البعض لحرق السعرات، خاصة أنها سهلة وتساعد في التحكم بالوزن وصحة العقل وتقلل أعراض الاكتئاب، وفيما يلي نعرض لكم عدد السعرات الحرارية التي يفقدها الجسم وفقًا لموقع «Health line».

المشي 10 آلاف خطوة يساعد على فقدان الوزن، ولكن ليس سهل حساب السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم، حيث تختلف من جسم لآخر، علاوة على بعض العوامل الأخرى، وتتمثل في الأتي.

1- الجينات
الجينات والعوامل الوراثية لها دور هام وأساسي في حرق السعرات الحرارية، فقد أثبتت الدراسات أن اختلافات الجينات مسؤولة عن 72% تم حرقها أثناء التمارين الرياضية في اليوم الواحد.

2- الوزن
والعامل الثاني الوزن، فحجم الشخص ووزنه يؤثر على السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم، فالشخص صاحب الوزن البدين يأخذ طاقة أكبر في الطاقة على عكس الشخص النحيف.

3- الخطوات
سرعة الخطوات هي العامل الثالث الذي تلعب عليه في حساب حرق السعرات الحرارية، فمثلًا حرق 7 سعرات حرارية يتم خلال المشي 10 آلاف خطوة سريعة في مسافة 8 كيلو متر في الساعة الواحدة، على عكس السير ببطء في حرق 3.5 سعر حراري في الدقيقة على مسافة 5 أو 6 كيلو في الساعة الواحدة.

طريقة حساب السعرات الحرارية
فإذا كان وزن الجسم 100 كيلو فمن خلال المشي لمدة 5 ميل يمكن حرق 525 سعرًا حراريًا، وأن كان الشخص وزنه 86 كيلو من خلال المشي لمدة 5 ميل يمكن حرق 451 سعرًا حراريًا، بينما صاحب الوزن الـ73 كيلو جرام من خلال المشي 5 ميل يحرق 383 سعرًا حراريًا، والشخص الذي وزن جسمه 59 كيلو من مشي 5 ميل يحرق جسده 309 سعرات حرارية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 نصائح لحرق دهون "الكِرش"

معدل السعرات الحرارية التى يفقدها الجسم أثناء الركض والمشى

معتقدات خاطئة عن زيادة الوزن فى الشتاء

7 خطوات لخسارة الوزن دون حمية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

نانسي عجرم: «لو اللص من لحم ودم زوجي كان سيقتله» (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية بالعراق «عين الأسد» بـ9 صواريخ

منذ حوالي 4 ساعات

عمدة نجريج يكشف سبب غياب صلاح عن جائزة أفضل لاعب

منذ حوالي 7 ساعات

«قتلتهم واحد ورا التاني».. نص اعترافات منفذ مذبحة كفر الدوار

الصور

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

image description

صور العرض الأول لفيلم بنات ثانوي بحضور المشاهير

الأكثر قراءة

بالصور.. اللحظات الأولى لإطلاق الصواريخ على قاعدة «عين الأسد»

أول تعليق من البيت الأبيض على استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية بالعراق

استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية بالعراق «عين الأسد» بـ9 صواريخ

عمدة نجريج يكشف سبب غياب صلاح عن جائزة أفضل لاعب

أيام زمان

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

نجم الساعة

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

الصحة

حلول جديدة لمواجهة مرض السكرى

احترس.. المضادات الحيوية تسبب مرضًا خطيرًا

أطباء الجلدية: لعق الشفاه في الشتاء يؤدي لتشققها

منها نظافة الفم.. 9 فوائد صحية لشرب الماء

الرئيس نيوز

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة فى مدينة سرت

ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

مصر تفوز بجائزة أفضل اتحاد إفريقي لعام 2019

الجزائري بلماضي يفوز بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2019

منوعات

تايلاند تنصح مواطنيها بتقليل الاستحمام

«زعموا أنها تسهم فى الحرائق».. إعدام 10 آلاف جمل فى أستراليا

أب يسمح باغتصاب ابنته بـ5 جنيهات إسترلينية

حبس فتاة بريطانية في قضية اغتصاب جماعي

كشكول

"الإبداع والتكنولوجيا في التعليم النوعي".. مؤتمر فى الغردقة 25 فبراير

طب حلوان تنجح فى إجراء عملية لقطع عضلات المرئ دون تدخل جراحى

5 توجيهات لمديري مدارس الوادي الجديد استعدادا لامتحانات الأول والثاني الثانوي

جامعة المنوفية الأولى علي مستوى الجامعات في الخط العربي

إسلام سياسي

صوفية سوهاج تهنىء أقباط الصعيد بعيد الميلاد المجيد – صور

"الطرق الصوفية" تحذر أتباعها من «متزعم التمرد الصوفى» خلال مولد السيدة نفيسة

قيادي إخواني منشق: الدول الأجنبية التي دعمت "الإخوان" ذاقت إرهابهم

قطر يليكس: النظام القطرى يتجاهل مشاكل شعبه ويتفرغ للإرهاب

مقالات الرأي
منى رجب
المرأة المصرية صمام أمان للوطن
جلال حمام
أكذوبة المليون تركى فى ليبيا
لينا مظلوم
السفارة الأمريكية مقرًا لسليمانى
د.مينا بديع عبدالملك
شعب مدينة سيدنى المسكين
المزيد

الثقافة

«الجيساس.. الحرب الأولى».. رواية جديدة لعبد الرحمن دياب عن «كتوبيا»

مناقشة «مريم وميلاد المسيح» بثقافة الجيزة 

الخميس.. الباليرينا رجوى حامد حكمًا للفنون الشعبية «كايروستارز»

توقيع «الرقص بين أهل الدين وأهل السياسة» بـ«الهالة» الثقافي.. غدا

صفحتنا ع الفيس بوك