إذا كنت تمشى 10 آلاف خطوة.. إليك عدد السعرات التى تفقدها يوميًا

تعد رياضة المشي من أكثر الممارسات التي يحرص عليها البعض لحرق السعرات، خاصة أنها سهلة وتساعد في التحكم بالوزن وصحة العقل وتقلل أعراض الاكتئاب، وفيما يلي نعرض لكم عدد السعرات الحرارية التي يفقدها الجسم وفقًا لموقع «Health line».



المشي 10 آلاف خطوة يساعد على فقدان الوزن، ولكن ليس سهل حساب السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم، حيث تختلف من جسم لآخر، علاوة على بعض العوامل الأخرى، وتتمثل في الأتي.



1- الجينات

الجينات والعوامل الوراثية لها دور هام وأساسي في حرق السعرات الحرارية، فقد أثبتت الدراسات أن اختلافات الجينات مسؤولة عن 72% تم حرقها أثناء التمارين الرياضية في اليوم الواحد.



2- الوزن

والعامل الثاني الوزن، فحجم الشخص ووزنه يؤثر على السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم، فالشخص صاحب الوزن البدين يأخذ طاقة أكبر في الطاقة على عكس الشخص النحيف.



3- الخطوات

سرعة الخطوات هي العامل الثالث الذي تلعب عليه في حساب حرق السعرات الحرارية، فمثلًا حرق 7 سعرات حرارية يتم خلال المشي 10 آلاف خطوة سريعة في مسافة 8 كيلو متر في الساعة الواحدة، على عكس السير ببطء في حرق 3.5 سعر حراري في الدقيقة على مسافة 5 أو 6 كيلو في الساعة الواحدة.



طريقة حساب السعرات الحرارية

فإذا كان وزن الجسم 100 كيلو فمن خلال المشي لمدة 5 ميل يمكن حرق 525 سعرًا حراريًا، وأن كان الشخص وزنه 86 كيلو من خلال المشي لمدة 5 ميل يمكن حرق 451 سعرًا حراريًا، بينما صاحب الوزن الـ73 كيلو جرام من خلال المشي 5 ميل يحرق 383 سعرًا حراريًا، والشخص الذي وزن جسمه 59 كيلو من مشي 5 ميل يحرق جسده 309 سعرات حرارية.