«7 دقائق مرعبة».. كواليس اقتحام فيلا نانسي عجرم (فيديو)

كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تفاصيل جديدة عن اقتحام سارق لمنزلها يوم الأحد الماضي، والذي سقط قتيلًا برصاص زوجها الطبيب فادي الهاشم.



وقالت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في منزلها، بعد الإفراج عن زوجها الطبيب فادي الهاشم، إنها بعد أن اتجهت لغرفتها برفقة زوجها بعد أن اطمئنا على نوم بناتهن، سمعت أصوات غريبة في المنزل "صوت جنزير"، وقالت لزوجها إنه يوجد أصوات بالمنزل.



وأضافت، أن زوجها خرج ووجد اللص وهو ممسك بحقيبتها وقام برفع الكرسي عليه، وفجأة اللص قام بالتسديد على رأسه وشاهدته هي من داخل غرفتها من خلال الكاميرا، وقال له زوجها "اللي بدك ياه"، وعندها اتجهت إلى حمام غرفته واتصلت بوالدها حتى إذا لم تستطع أن تتصل بالشرطة تجد من ينقذهم.



وتابعت: "فادي تعرض للتهديدات لمدة 7 دقائق وين زوجتك وأولادك وأركع على رجلك"، متابعة، "لكل شخص انتقد فادي على ما عمله يضع نفسه في نفس الموقف ويرى رد فعله في ذلك، وما في شخص يكون في نفس الموقف إلا أن يفعل ذلك".

