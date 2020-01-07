نانسي عجرم تعزي عائلة قتيل منزلها

أكدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أن الشخص القتيل في منزلها لا تعرفه هي أو زوجها الطبيب فادي الهاشم.



وأضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في منزلها بعد الإفراج عن زوجها الطبيب فادي الهاشم، أن هذا الشخص لا يعمل لديهم في المنزل وأنها وزوجها لم يتمنيا أن يحدث ذلك الأمر، مقدمة التعزية لعائلته ووالدته وزوجته.



وأكدت نانسي عجرم، أن ما مرت به هي وأسرتها لا تتمنى لأحد أن يمر به، فهي كانت لحظات قليلة ولكنها كانت كسنوات بالنسبة لهم.



وأوضحت أن ابنتيها استيقظتا بسبب الأصوات والأحداث في المنزل ولكنهما لم تشاهدا شيئًا، مشيرة إلى أنهما كانتا عرضة للإصابة بالرصاص.



وعن إصابتها قالت، إن هذا آخر شيء شعرت به وذلك بسبب الأحداث عندما وجدت الدماء تسيل من قدمها، مؤكدة أنه من الممكن أن يكون من الشظايا أو الأشياء في المنزل.



ووجهت رسالة شكر خاصة للقضاء اللبناني الذي أنصفهم والأجهزة الأمنية على احترافيتها ومهنيتها، وأهل الإعلام والصحافة الذين قدروا أهمية الموقف واحترموا خصوصية عائلتها.

