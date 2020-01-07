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توك شو

كيف دعمت مصر تركيا في كارثة الزلزال المدمر؟ (صور)

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:45 م
الزلزال المدمر
الزلزال المدمر
محمود عرفات
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استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عددًا من الصور للإعانات والدعم المصري الذي قدمته مصر لتركيا عام 1999 بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة مرمرة.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن مصر كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليست دولة معتدية وليست لها أطماع في أي شيء، بل تقدم المساعدات للدول التي قد تصيبها كوارث حتى لو كانت ظروفها صعبة.

واستكمل أن بعضا من هذه الصور التقطت للأتراك وهم يتداولون الخبز المصري الذي تم إرساله، بجانب صور أخرى لعدد من قادة الجيش المصري الذين أرسلوا على رأس هذه المساعدات ومنهم اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية آنذاك.

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