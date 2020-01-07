الباز يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد صفحة «بوابة دارالسلام»

تقدم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ببلاغ على الهواء، ضد صفحة على موقع فيسبوك باسم بوابة دارالسلام، موضحا أن هذه الصفحة يديرها شخص يدعى محمود عبدالله العكيني، ويعيش في دارالسلام بسوهاج.



وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هذا الشخص هو من الطابور الخامس الإخواني الذي يعمل ضد الدولة المصرية، ويقوم بنشر تدوينات تعمل على زعزعة استقرار الدولة المصرية.



ولفت الباز، إلى أن هناك تدوينة نشرها العكيني، عبر صفحته، على "فيسبوك"، والتي يحاول فيها تعظيم الجيش الليبي، والتقليل من قدر مصر وجيشها، ومحاولة ترويج صورة بأن الجيش التركي قادر على هزيمة الدولة المصرية.



وشدد الباز، على ضرورة التعامل بلا رحمة مع أي شخص يعمل ضد الدولة المصرية، حتى لو تطلب الأمر سجن هذا الشخص طالما أنه يعمل على هدم الدولة.

