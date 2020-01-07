تبون يدعو أردوغان لزيارة الجزائر

وجه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، دعوة رسمية، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لزيارة الجزائر.



وأوضحت قناة "النهار" الجزائرية، أن أردوغان قبل دعوة الرئيس تبون، على أن يُحدد موعدها في الأيام المقبلة.



وأجرى وزير الخارجية التركي مولود أوغلو أمس زيارة إلى الجزائر لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع في ليبيا.



وشددت الرئاسة الجزائرية أمس عقب لقاء تبون بوزير الخارجية التركي أن الجزائر تعتبر العاصمة طرابلس خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، داعيا المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف إطلاق النار والتدخلات الخارجية التي تؤجج الأوضاع في ليبيا.



واستعاد الجيش الليبي أمس مدينة سرت الاستراتيجية متقدما نحو باقي مدن العاصمة طرابلس لطرد الجماعات المسلحة.