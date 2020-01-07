وفاة شقيقة الإعلامي بيار الرباط بشكل مفاجئ في الجيم

توفيت اليوم الثلاثاء شقيقة الإعلامي اللبناني بيار الرباط، بشكل مفاجئ بعد تعرضها لأزمة قلبية، عن عمر يناهز الأربعين عامًا بدبي.



وتعيش شقيقة بيار الرباط، في دبي برفقة والديها، وكانت قد وصلت إلى النادي الرياضي لممارسة الرياضة وشعرت بألم شديد في معدتها، فسقطت على الأرض وتوفيت بعد أن توقفت عضلة القلب عن العمل.



ومن المقرر أن يتم إنجاز كافة الأوراق لنقلها إلى بيروت لدفنها في مدافن العائلة.



ونعاها الإعلامي اللبناني نيشان عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، قائلًا: "خبر وفاة شقيقة الزميل بيار رباط في عمر الـ40 خبر مُفجِع.. أحرّ التعازي له ولأُسرَته. البقاء لله".



وتأتي هذه الفاجعة بعد أيام قليلة من رحيل الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم في دبي، بعد تعرضها لسكتة قلبية في منزلها وتم نقل جثمانها إلى بيروت ودفنها في مسقط رأسها.



يذكر أن الإعلامي بيار الرباط، اشتهر بتقديمه برنامج "منا وجر" على قناة "إم تي في" اللبنانية.

