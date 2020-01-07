فارس كرم عن نجاح حفله في مهرجان العود: السعودية أبهرتني

أحيا الفنان اللبناني فارس كرم، حفلًا غنائيًا كبيرًا في مهرجان العود، بموسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.



وعبر فارس كرم، عن سعادته الكبيرة بنجاح أول حفل غنائي له بالسعودية في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، قائلًا: "أبهرتني السعودية الجديدة برؤية ولي عهدها سمو الأمير محمد بن سلمان، وأسعدت جدًا بزيارتها والغناء فيها.. جزيل الشكر لرائد صناعة الترفيه صاحب المعالي تركي آل شيخ على اتاحة الفرصة لنا للقاء هذا الشعب الطيب المضياف".



وكان فارس كرم، قد قدم خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث، ورافقته الدبكة اللبنانية الشهيرة بها أغانيه على المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور معه.



يذكر أن مهرجان العود، شارك فيه عدد من النجوم منهم الفنانة أنغام، والفنان هاني شاكر، كارول سماحة، مروان خوري، فارس كرم، وغيرهم من النجوم.

