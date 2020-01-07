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محلل سياسي يدعو لدعم الجيش الليبي

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:17 م
مبارك العاتي، الكاتب
مبارك العاتي، الكاتب والمحلل السياسي
أحلام عبدالرحمن
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قال مبارك العاتي، الكاتب والمحلل السياسي، إن استعادة الجيش الليبي لمدينة سرت خطوة مهمة جدًا، تكشف قدرة وقوة الجيش الليبي على حماية مصالح الشعب الليبي، ويثبت أن الجيش الوطني عازم على اكتمال التحرير، لمحافظات ليبيا، وقطع الطريق على المرتزقة التي وصلت إلى طرابلس.

وأضاف العاتي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز": "أراهن على قوة الجيش الليبي الوطني، ونجاح تحرير سرت، دليل على أن جهود الجيش الوطني تسير في الاتجاه الصحيح".

وأكد العاتي أن أي مناشدات دولية يجب أن تكون بهدف تقديم كافة أنواع الدعم اللوجيستي والعسكري والبشري، للجيش الوطني الليبي، حتى لا نكون رهينة لأي تطورات في المستقبل.

وأشار إلى أن سيطرة الجيش الوطني الليبي على سرت، خطوة مفصلية في تحرير باقي الأراضي الليبية.

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