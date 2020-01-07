حسام داغر يشارك في مهرجان «كييف» بـ «البينو» (تفاصيل)

يشارك المخرج والممثل حسام داغر في مهرجان "كييف" السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، بفيله "البينو"، والذي يعالج قضية التنمر الذي تتعرض له الأقليات، وفقًا لما نشره من خلال حسابه عبر موقع "فيسبوك".



كشف "داغر" عن بوسترات وتفاصيل فيلم "البينو"، حيث قال إنه يناقش خلاله قصة الأب "البينو" عدو الشمس، الذي يحاول حماية ابنته الوحيدة من القسوة المجتمع المحيط بهم؛ بسبب التمييز بين البشر والتنمر، ويجعل الأب ابنته تشاهد العالم من وجهة نظره، وفقًا لحسابه عبر "فيسبوك".



فيلم "البينو" من إنتاج شركة "Autumn Art production house" لصاحبها حسام داغر، وهو من تأليف ورشة السيناريو "Movie Therapy" التي تكونت من حسام داغر وأحمد خالد فؤاد، وتصميم البوستر عمرو عيد.



يذكر أن حسام داغر هو ممثل مصر، شارك في عدد من الأعمال المسرحية والسينمائي والتليفزيونية، أبرزها مسلسل "خرم إبره"، و"ابن حلال"، وكانت أخر أعماله المسرحية "أهلا رمضان"، مع الفنان محمد رمضان، والتي تعرضت حصريًا على شاشة "الحياة".