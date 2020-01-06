«المسماري» يكشف لـ«90 دقيقة» خطة «تحرير سرت»

كشف أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أنَّ الجيش سيطر على جميع المرافق بمدينة سرت خلال الساعات الماضية، لافتًا إلى مطاردة كل المليشيات المرتزقة هناك.



وأضاف «المسماري» في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، على قناة «المحور»، أنَّ المعارك حول طرابلس تسير بشكل جيّد، موضحًا أن عملية السيطرة على سرت لم تتجاوز الـ3 ساعات.



وتابع أنَّ قوات الجيش الوطني الليبي هاجمت العناصر الهاربة من سرت، موضحًا أنَّ المليشيات سلَّمت سلاحها وأنَّ العملية اتسمت بالسرية والمفاجأة.



وأشار إلى أنَّ المعركة تحوّلت من معركة لدحر الإرهاب إلى مواجهة للحفاظ على الأراضي الليبية من الغازي التركي.

