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مصر

السيسي يهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:30 م
السيسي
السيسي
الدستور
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هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسي في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يحفظ وطننا الغالي بنسيجه الوطني المتماسك، وأن يوحد صفوفنا لما فيه الخير دائما".

وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2020 بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ودخل البابا إلى الكنيسة الكبرى بكاتدرائية ميلاد المسيح، وسط زفة الشمامسة وألحان الميلاد، والتى ترأسها الأرشيدياكون إبراهيم عياد رئيس شمامسة الكاتدرائية.

ودقت أجراس الكاتدرائية لتعلن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وتزينت الكاتدرائية استعدادًا لإقامة صلوات قداس العيد بها، وتشارك قوات الشرطة والجيش فى تأمين الطرق المؤدية إليها لتأمين الحضور فى صلوات القداس.

ويستقبل البابا تواضروس المهنئين بالعيد من كبار رجال الدولة والنواب والشعب القبطي صباح غد الثلاثاء، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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