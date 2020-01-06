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«الليبية للأمن القومي»: أفعال أردوغان تهدد جميع دول المتوسط

الإثنين 06/يناير/2020 - 12:52 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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قال رمزى رميح، مستشار المنظمة الليبية للأمن القومي، إن ما يفعله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يمثل تهديدا لكل دول المتوسط حتى لحلفاء موسكو ومنهم مصر والسعودية وإيران.

وأضاف مستشار المنظمة الليبية للأمن القومي، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يستطيع مجاملة أردوغان على حساب حلفائه، مشيرًا إلى أن كل دول العالم حريصة على ألا تندلع حرب عالمية أخرى.

وأكد أن ليبيا ليست دولة سهلة ولكنها بوابة أفريقيا وجنوب المتوسط وبين مصر والجزائر ولن يسمح المجتمع الدولي بتهور مثل ذلك، موضحًا أن أردوغان أرسل قوات مرتزقة ودواعش إلى ليبيا، كما أن ليبيا تختلف عن سوريا وما يفعله أردوغان يمثل تهديدًا لكل الدول بالبحر المتوسط.

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