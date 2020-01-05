غدًا.. فايز السراج يتوجه إلى الجزائر

كشفت مصادر دبلوماسية جزائرية مساء اليوم، أن رئیس حكومة الوفاق اللیبیة فايز السراج غير شرعية سيزور الجزائر غدًا.



وأوضح المصدر ذاته أن السراج سيزور الجزائر على رأس وفد دبلوماسي يضم وزير الخارجیة بحكومة الوفاق محمد الطاھر سیالة وقادة عسكريين تابعون له، وذلك وفق صحيفة البلاد الجزائرية.



أشارت الصحيفة إلى أن الوفد اللیبي سيصل الجزائر صباحًا، لإجراء مقابلات مع رئيس الوزراء الوزير الأول عبد العزيز جراد، ووزير الخارجیة صبري بوقادوم، ثم يلتقي الوفد برئیس الجمھورية عبد المجید تبون، فيما لم تصدر السلطات الرسمية بالجزائر أي تعليق رسمي على الزيارة حتى الآن.



كان وزير الخارجیة صبري بوقادوم أكد في وقت سابق رفض الجزائر لأي تدخل أجنبي في ليبيا، ردًا على طلب السراج من تركيا التدخل عسكريًا لدعمه ضد الجيش الليبي.