نرمين الفقي تقع في الغرام وتكشف عن حبيبها

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام"، بصور من عطلتها الخاصة والتي تقضيها بإحدى المدن الساحلية.



وظهرت نرمين الفقي وسط حمام السباحة وهي تلهو مع دولفين وتقبله، وعلقت على الصورة قائلة: "أنا وقعت في غرام الدولفين الله على جمالهم"، وحصدت الصور على العديد من تعليقات متابيعها الذين تغزلوا في جمالها وأناقتها.



يُذكر أن نيرمين الفقي، شاركت مؤخرًا في قصة "ما يطلبه المستمعون"، ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، والقصة من بطولة نيرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، وميدو عادل، وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.



وسبقته بمسلسل "أبوالعروسة" من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة.