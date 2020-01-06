حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 6 يناير 2020

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعات برج الثور ليوم الإثنين 6 يناير 2020 على النحو التالي:

مهنيًا: وجود القمر في برجك يعيد إليك الاطمئنان الذي تبحث عنه، فتشعر بالهناء وتطلع على معلومات جيدة.

عاطفيًا: يفاجئك الشريك ببعض الاقتراحات الجميلة والمفيدة، بسبب الضغوط التي باتت كثيرة عليك.

صحيًا: تتبلور لديك فكرة خلاقة قادرة على جعلك تبتعد عن الأجواء المتشنجة أطول مدة ممكنة.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.