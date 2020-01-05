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بعد إنكار أبوالفتوح لبيعة الإخوان... تسريب صوتي لخيرت الشاطر يكذبه

الأحد 05/يناير/2020 - 09:18 م
الإعلامية أماني
الإعلامية أماني الخياط
سناء إسماعيل
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عرض برنامج "الكبسولة"، تسجيلًا صوتيًا جديدًا للقيادي الإخواني خيرت الشاطر، يكذب فيه عبدالمنعم أبو الفتوح، ويكشف حقيقة بيعته للإخوان.

وقال خيرت الشاطر، في الفيدديو الذي عرضته الإعلامية أماني الخياط، في برنامجها عبر فضائية "إكسترا نيوز": "بردوا هما سجلوا إن عبدالمنعم أبو الفتوح أنكر مسألة مبايعة مرشد الإخوان واتكلم عنها بشكل مزعج شوية وتاني يوم على ما يبدو أثرت في مجموعة اللي هما محبين للإخوان أو منشقين وكانوا في حملته فلما قال ذلك بعضهم انقلب عليه وأعلن صراحة على النت بعد كلامه وأنه يكذب فلن يؤيدوه وحصل كلام كتير على الفيس بوك على الموضوع ده".

وأضاف: "جزء من حملته أنهم فيسبوكيين أوي يعني كبر الموضوع وراح تاني يوم في الإعلام في برنامج تاني وحاول يقول أنا بايعت بس مش على المصحف والسيف".

وتابع: "أبو الفتوح في الأول أنكر البيعة بشكل حاد جدًا وقالها بطريقة كان واضح فيها أوي إنه بيكذب يعني الناس كلها حاسة بكدا فنسبة مؤثرة في حدود 10%"، مؤكدًا أن مرشد الإخوان قال إن عبدالمنعم أبو الفتوح بايع مرتين.

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