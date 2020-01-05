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عالم

السودان: ملتزمون بقرارات الأمم المتحدة بشأن ليبيا

الأحد 05/يناير/2020 - 08:18 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد السودان دعمه لاستقرار الشقيقة ليبيا، والتزامه بالقرارات الصادرة بشأنها عن جامعة الدول العربية وعن الأمم المتحدة.

وقالت الخارجية السودانية، في بيان الأحد: إنها لاحظت في بعض ما نشر أو تداول عن موقف السودان في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، في ٣١ ديسمبر الماضي، عرضا للموقف على نحو لا يتفق مع مضمونه المتسق مع سياسة السودان الخارجية المعلنة، ولا يتوافق مع التعبير الذي تم عن الموقف في الاجتماع المعني.

وأشار البيان إلى أنه صدر عن اجتماع المندوبين الدائمين، قرار مجلس الجامعة رقم 5456 بإجماع الدول الأعضاء، بالتقيد بنص وروح الاتفاق السياسي الليبي، وبالقرارات الدولية ذات الصلة، مع التأكيد على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه.

أضاف: "سيتابع السودان موقفه المبدئي هذا، والمتسق مع الإجماع العربي، وسيبذل وسعه في التعاون مع الجهود المبذولة لإقرار الأوضاع في ليبيا، والخروج بها من التعقيدات الراهنة".

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