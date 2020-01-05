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تقارير ومتابعات

قائمة ترشيحات جوائز الجولدن جلوب

الأحد 05/يناير/2020 - 07:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر رضا
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أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، باعتبارها الجهة المسئولة عن توزيع جوائز جولدن جلوب، الترشيحات النهائية، للمنافسة على عدد من الجوائز، ويعلن اليوم عن حفل جوائز Golden Globe awards 2020، بحضور أكبر عدد من نجوم هوليوود، في The Beverly Hilton في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي سيتم بثه عبر قناة NBC الأمريكية.

ويرصد "الدستور" قائمة ترشيحات جوائز الجولدن جلوب 2020

أفضل مخرج للعام:-
Bong Joon Ho، "Parasite"
Sam Mendes، "1917"
Quentin Tarantino، "Once Upon A Time In Hollywood"
Martin Scorsese، "The Irishman"
Todd Phillips، "Joker"

جائزة أفضل ممثل درامي:-
كريستيان بيل، أنطونيو بانديراس، آدم درايفر، جواكين فينيكس، جوناثان برايس.

جائزة أفضل ممثلة درامية:-
سينثيو إريفو، سكارليت جوهانسون، سواريس رونانا، تشارليز ثيرون، رينيه زيلويجر.

جائزة أفضل فيلم درامي:-
1917، The Irishman، Joker، Marriage Story، The Two Popes
أفضل فيلم موسيقى أو كوميدي:-

Dolemite is my Name، Jojo Rabbit، Knives Out، Once Upon a Time in Hollywood، Rocketman

أفضل ممثل مساعد:-
توم هانكس عن مشاركته بفيلم "A Beautiful Day in the Neighborhood"، آل باتشينو عن مشاركته بفيلم "The Irishman"، براد بيت عن مشاركته في فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"، أنطوني هوبكينز عن مشاركته بفيلم "The Two Popes" وجو بيشي عن دوره بفيلم "The Irishman".

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