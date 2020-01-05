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هاني عبدالرحيم يستأنف تقديم «أحلام مواطن» على «المحور»

الأحد 05/يناير/2020 - 07:02 م
هاني عبدالرحيم
هاني عبدالرحيم
أحلام عبدالرحمن
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يطل الإعلامي الشاب هاني عبدالرحيم من جديد ببرنامجه "أحلام مواطن"، في موسم جديد على شاشة "المحور".

ويبث برنامج "أحلام مواطن" على الهواء مباشرة كل يوم أربعاء من الساعة السابعة إلى الثامنة مساءً، عبر فضائية "المحور".

"أحلام مواطن" برنامج اجتماعي خدمي متنوع كان يُعرض على العديد من الفضائيات منذ عام 2016 ابتداءً من قناة "النهار" وقناة "الحدث اليوم"، والعديد من الفضائيات المختلفة ليكون هذا الموسم مع كتيبة إعلاميي "المحور"، وحصل البرنامج أثناء عرضه على الكثير من التكريمات كأحسن برنامج اجتماعي خدمي متنوع.

وقال هاني عبدالرحيم، مُقدم البرنامج، إن هذا الموسم لبرنامج "أحلام مواطن" استثنائي جدًا، لما سيتم تقديمه في البرنامج، مشيرًا إلى أنه يحمل العديد من المفاجآت السارة جدا للمواطن المصري، مع استمرار ملف التوظيف والتدريب من خلال البرنامج طبقًا للبروتوكول الرسمي الموقع بين البرنامج ووزارة القوى العاملة والعديد من الملفات التي تدعم وتُساند الدولة المصرية والمواطن المصري في جميع المحافظات.

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