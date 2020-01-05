الجيش الليبي: الطائرات التركية لن تدخل منطقة الحظر الجوي

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الطائرات المسيرة التركية لن تستطيع دخول منطقة الحظر الجوي في ليبيا.



وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي، خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن أهم الأسلحة التركية التي تم إرسالها للميليشيات الإرهابية هي الطائرات المسيرة والتي تسير بطواقم تركية وليست ليبية، إلى جانب المدافع الموجهة والمدرعات المجهزة بالقناصات، وكلها تُدار بجنود وضباط ومستشارين أتراك على الأرض.



وأشار اللواء أحمد المسماري، إلى أن القوات التركية وصلت إلى مطار مصراتة وبعتيقة، وهم خارج نطاق المنطقة المحظورة، وتم إنزال مجموعات مرتزقة بواسطة طيران الخطوط الليبية والشركة الإفريقية المملوكة للإرهابي عبدالحكيم بلحاج، التي نقلت المئات، وعددهم تجاوز الألف إرهابي، فضلًا عن نقل أسلحة وعتاد ومستشارين أتراك.



وأردف: "منطقة الحظر الجوي، محددة فوق مدينة طرابلس، وهناك استطلاع رداري وبصري، وتم استهداف أماكن التخزين والإيواء، والمطارات التي تستخدم في تسيير الطائرات".



وأوضح "المسماري"، أنه قبل استخدام الطائرات المسيرة، استخدمت الميليشيات حتى شهر يونيو الماضي طائرات مقاتلة، استطاع الدفاع الجوي الليبي تدمير كل الطائرات، وأسر أحد الطيارين وهو أمريكي الجنسية.



وأكد "المسماري"، أن الجيش الليبي يهدف لحماية المدنيين ومقدرات الدولة أثناء العمليات العسكرية، وأن المعركة مستمرة حتى تطهير طرابلس من الخونة، وأنه سيتم التعامل مع تركيا على كل الأصعدة وتدمير العديد من الأهداف التركية.