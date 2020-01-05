باحث في الشأن التركي: أردوغان اعتاد على قمع الحريات

قال محمد ربيع الديهي، الباحث في الشأن التركي، إن النظام التركي اعتاد على قمع الحريات، ويتم قمع السياسيين والأطفال والطلاب الجامعيين، مستدلا بالحكم على طالب بالسجن 46 عاما لتوقيعه على بيان احتجاجي.



وأضاف الديهي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن هناك أكثر من 1000 طفل داخل السجون التركية، كما يتم تلفيق القضايا لطلاب الجامعات، منوها بأن تلك السياسات أدت إلى تدهور الأوضاع التركية، ووصلت نسبة البطالة في الداخل التركي إلى 15%.



وأضاف الباحث في الشأن التركي، أن هناك 48 مليون مواطن تركي تحت خط الفقر، لافتا إلى أن المنظمات الحقوقية أدانت ملف حقوق الإنسان في تركيا، ويجب أن تفرض عقوبات على تركيا للتوقف عن تلك التجاوزات والانتهاكات، منوها بأنه جاري بناء 200 سجن جديد داخل تركيا.

