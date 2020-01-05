محمد رحيم: الوسط الفنى غاضب جدًا من زيادة «رسوم المصنفات»

استنكر الملحن محمد رحيم قرار الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة بزيادة رسوم تسجيل الأعمال الفنية بجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، إلى 500 جنيه بدلا من 110 جنيهات.







وكتب رحيم على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الوسط الفني من الملحنين والشعراء لديه حالة غضب كبيرة جدًا، معتبرا أن هناك حالة من العزلة بين الملحنين والمبدعين ووزارة الثقافة".وأضاف أن هناك قلة في شركات إنتاج الأغاني خلال الفترة الحالية.