أحلام تواسى نانسى عجرم بعد أزمتها الأخيرة: «ربنا يحميكم»

حرصت الفنانة أحلام الشامسي، على مواساة صديقتها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وذلك بعد أزمتها الأخيرة، بتعرض منزلها للسرقة، وتهديد اللص بقتل بناتها.



‫وشاركت "أحلام" صورة لـ"نانسي" برفقة أسرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، معلقة: "ألف الحمد لله على السلامة يا أطيب قلب يا حبيبتي يا نانسي وسلامة زوجك وبناتك حبايبي ربي يحميكم ما بتستاهلي إلا الخير، والحمد لله إنكم كنتوا موجودين بالبيت مع البنات، والله قريت الخبر أحس قلبي يغلي استودعتك الرحمن".



وقَتَل الطبيب فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، فجر اليوم الأحد، لصًا داخل منزله بعد أن حاول الأخير سرقة فيلته، مهددًا إياه بمسدس صوت.



وتمكن السارق من التسلل إلى الفيلا ليلًا، واستطاع إبعاد 3 حراس بعدما أشهر المسدس في وجوههم، وبعد ذلك عرض زوج نانسي عجرم عليه مالًا للمغادرة لكنه تابع سيره إلى غرفة النوم الخاصة ببناته، مهدّدا بقتل مَن يعترض طريقه.



ومع إصرار السارق على التوجه إلى غرفة البنات، عاجله الطبيب فادي الهاشم بطلقات نارية أردته قتيلًا، وفقًا لموقع «النهار» اللبناني.

