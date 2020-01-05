المباحث تضبط هاربًا من سجن وادى النطرون منذ 2011

نجح ضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان فى القبض على فنى تكييف، هارب من سجن وادى النطرون إبان أحداث يناير عام 2011، مختبئا بمنطقة البساتين.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود معلومات للرائد محمد السيسى رئيس وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان، بأن "بدوي ع"، 56 سنة، فني تكييف، والهارب من سجن وادي النطرون إبان أحداث يناير 2011م، على ذمة القضية رقم 20085031 لسنة 2008م ميت غمر- دقهلية "سرقة بالإكراه"، والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات، يتردد على محل إقامة آخر كائن بمنطقة بئر أم سلطان ـ دائرة قسم شرطة البساتين.



بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه، وجارٍ عرضه على النيابة العامة ومخاطبة قطاع مصلحة السجون لرفعه من قوائم الهاربين.



وأمر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





