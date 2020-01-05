جلال الشيشيني: تدشين مبادرتين للكشف المبكر عن الفشل الكلوي خلال 2020

كشف الدكتور جلال الشيشيني، نائب مدير حملة «100 مليون صحة»، عن أنه خلال الفترة القادمة سيجرى الإعلان عن تدشين مبادرتين للكشف المبكر عن الفشل الكلوي خلال 2020.



وأضاف الشيشيني، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "dmc"، أن المبادرة أيضا تستهدف مرضى السكر والضغط والعرضة للإصابة بالفشل الكلوي، ومبادرة للعناية بصحة الأم الحامل والجنين، للاطمئنان على صحة الأم وعلى سكر الحمل، وتوجيهها حتى لا يتحول لسكر من النوع الثاني يظل معها طوال عمرها.



وأوضح نائب مدير «حملة 100 مليون صحة» أنه جرى عمل قاعدة بيانات للمشاركين بالمبادرات الصحية السابقة لبناء خطط أخرى عليها، حيث اكتشفنا ارتفاع نسب المصابين بارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر والذين يعتبرون أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي، ما دفعنا لتدشين مبادرة الكشف المبكر عن الفشل الكلوي.

