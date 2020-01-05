«التعليم» تعلن نظام قيد «طالب ثانوي» المتجاوز للغياب القانونى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خطاب رسمي، إجراءات امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 عن نظام قيد الطالب الذي تجاوز مدة الغياب القانونية.



وقالت الوزارة:" فى جميع الاحوال لا يسمح للطالب المقيد الذي لم يحقق نسبة حضور 85% من عدد أيام الدراسة الفعلية بعد خصم أيام الغياب بعذر مقبول دخول الامتحان".



وأضافت فى خطابها:" على هذا الطالب الذي تجاوز المدة القانونية التقدم لاداء الامتحان كطالب منازل خلال هذا العام".



وستبدأ إمتحانات الصف الثالث الثانوي، 7 يونيو المقبل، فيما بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستعدادات لهذه الامتحانات، وبدأ تسجيل الاستمارة الالكترونية لهؤلاء الطلاب.



وقد أصدرت الوزارة تنبيهات أخرى لطلاب الثانوية العامة الذين يخوضون الامتحانات لعام 2020 من بينها أنه لا يسمح لطالب الصف الثالث التحويل من الشعبة الادبية إلى الشعبة العلمية والعكس طالما أدى فيها الامتحان بالصف الثاني الثانوي.



وأضافت الوزارة أنه لا يسمح للطالب بالصف الثالث الثانوي بتغير مادة اللغة الاجنبية الثانية الذي أدى الامتحان فيها بالصفين الأول والثاني.



