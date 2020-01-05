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اقتصاد

تخريج دفعة جديدة من طلبة معهد النقل الدولى

الأحد 05/يناير/2020 - 11:14 ص
جريدة الدستور
حسن كامل
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احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بتخريج دفعة جديدة من طلبة معهد النقل الدولي واللوجستيات من حاملي رسالة الماجستير في التخصصات اللوجستية المختلفة - فرع القاهرة.

أقيم الحفل بحضور معالي الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بجمهورية مصر العربية، الأستاذ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بجمهورية مصر العربية، المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الجنايات، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، الدكتور علاء عبد البارى، نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة بركسال المليجي، عميد معهد النقل الدولي واللوجستيات - فرع القاهرة.

وفي كلمته خلال الحفل، هنأ الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل من وصفهم بالكوكبة المتميزة من الخريجين وأولياء أمورهم، معربًا عن شكره وتقديره لرئيس الأكاديمية، وجميع أعضاء هيئة التدريس، لما يبذلونه من جهودٍ دؤوبة، في سبيل تحقيق هذا الصرح التعليمي العربي العريق لرسالته وأهدافه النبيلة.

وقال وزير النقل: هنيئًا للأكاديمية بخريجيها، اليوم هو نهاية مرحلة التحصيل الدراسي، لكنّها بداية مرحلة جديدة، هي مرحلة التطبيق والبحث في عصر بات فيه التطور العلمي سريع الوتيرة مؤكدًا أهمية دراسة اللوجستيات والقانون الدولي في وقت أصبحت فيه المناطق اللوجستية من متطلبات العصر الحديث في ظل ما لها من تأثير في تعظيم الموارد.

من جانبه قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، في كلمته: إنكم اليوم تقفون على أعتاب مرحلة جديدة، هي مرحلة التحدي، والمنافسة والإنجاز، وبهذه المناسبة أتقدم إليكم وإلى ذويكم، بأخلص التهاني وأصدقها".

وأضاف "المصيلحي": أن الارتقاء بالعملية التعليمية ومخرجاتها يشكل ركيزة أساسية في مجال التنمية البشرية وبناء القدرات القادرة على مواصلة مسيرة التنمية والبناء لخير الوطن ومستقبله.

وتابع قائلا: أنه نتيجة للتطور في عصر المعرفة أو الثورة المعلوماتية التي نعيشها، فإننا دخلنا عصر الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الأمور ستتطور مستقبلا في مختلف المجالات والتخصصات.

وبدوره ألقى المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات، كلمة قال فيها: إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أكون معكم جميعا اليوم، يجب عليكم أن تشعروا بالفخر والاعتزاز فهذا يومُ تسترجع فيه الذكريات وتسوده أجواء مميزة.

وأشاد "عبد الحكم"، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار وأعضاء هيئة التدريس، كما أشاد بالمستوى المتقدم للطلاب والدارسين بالأكاديمية حتى أصبحت صرحا عربيا متميزا.

من جانبه رحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج بالحضور، وقال يشرفني أن أتذوّق اليوم طعم الفرحة والسعادة في أعين كل طالب من خريجينا لحظة تخرجه.

وأضاف عبد الغفار، تحتفي الأكاديمية اليوم بتخريج دفعة جديدة من أبنائها، من حاملي رسالة الماجستير في التخصصات اللوجستية المختلفة ينتمون إلى جنسيات ٥ دول هى مصر، العراق، كينيا، ليبيا، اليمن.

وأشار "عبد الغفار" إلى الجهود التي تبذلها الأكاديمية من أجل أبنائها إداريًا وتعليميًا من خلال المنهجية التي أسهمت بدور حيوي في سبيل تحقيق أهدافهم التعليمية ومن ثم تحقيق أهدافهم العملية.

كما هنأ "عبد الغفار" أولياء أمور الخريجين والخريجات على ما بذلوه من جهود وتعب ليقطفوا اليوم ثمار ذلك الجهد من أجل أن يروا أبناءهم لحظة التخرج ويشاركوهم الفرحة والبهجة.

وثمن "عبد الغفار" كذلك، جهود الذين قدموا كل ما لديهم من علم ومعرفة لطلابهم وعملوا على تدريبهم وتعليمهم في مختلف البرامج والمناهج كما تناول جهود الأكاديمية في تعزيز تعاونها الدولي، بالشراكة مع جامعات رائدة في مختلف التخصصات العلمية.

وفي الختام قام وزير النقل، وزير التموين، رئيس محكمة الجنايات، رئيس الأكاديمية بتوزيع الشهادات على الخريجين وكذلك الدارسين المتفوقين علميًا.
تخريج دفعة جديدة من طلبة معهد النقل الدولى
تخريج دفعة جديدة من طلبة معهد النقل الدولى
تخريج دفعة جديدة من طلبة معهد النقل الدولى
تخريج دفعة جديدة من طلبة معهد النقل الدولى
تخريج دفعة جديدة من طلبة معهد النقل الدولى
تخريج دفعة جديدة من طلبة معهد النقل الدولى
تخريج دفعة جديدة من طلبة معهد النقل الدولى
تخريج دفعة جديدة من طلبة معهد النقل الدولى

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