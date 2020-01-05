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فن

«ختم النمر» و«شديد الخطورة».. أحمد صلاح حسنى ينافس «العوضى» فى الدراما

الأحد 05/يناير/2020 - 05:29 ص
جريدة الدستور
حسن أمين
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يتنافس عدد من الفنانين الفترة المقبلة بأعمالهم الدرامية والتي تعرض خارج المارثون الرمضاني المقبل، حيث تشهد الفترة المقبلة عرض 3 أعمال درامية يتنافس أبطال اثنين منها على البطولة المطلقة لأول مرة وتعود بطلة العمل الثالث بعد غياب.

وتأتي البداية مع الفنان أحمد العوض والذي انتهى مؤخرا من تصوير المسلسل الدرامي القصير "شديد الخطورة" والمقرر عرضه الفترة المقبلة على تطبيق "Watch it" ويتكون من 7 حلقات فقط.

المسلسل بطولة كل من، ريم مصطفى، رياض الخولي، محمود حجازي، هادي الجيار، خالد كمال، حمزة العيلي، حسني شتا، ناهد رشدي، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.

فيما انتهى الفنان أحمد صلاح حسني من تصوير مشاهد مسلسله الدرامي الجديد الذي يحمل اسم "ختم النمر" والذي يخوض به البطولة المطلقة لأول مرة الفنان أحمد صلاح حسني، ومن المقرر عرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

والمسلسل يشارك في بطولته كل من، ميرهان حسين، نسرين طافش، إسلام جمال، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدي الشامي، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمري، حسنة، واخرين، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى، وينتمي لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.

وتعود الفنانة ماجدة زكي إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب سنوات منذ أن قدمت أخر أعمالها مسلسل "اللهم أنى صائم" مع النجم مصطفى شعبان في عام 2017.

وتواصل ماجدة زكي حاليا تصوير مسلسلها جديد، الذي يحمل اسم "قوت القلوب" وينتمي لنوعية الأعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبو عميرة وإنتاج شركة سينرجى، ومن المقرر عرضه فى الموسم الشتوى ويشارك فى بطولته بجانب ماجدة زكى، كلا من خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهرالصايغ رانيا فريد شوقى، فراس سعيد، وآخرون.

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