اليوم.. تكريم الفنانة لبلبة بمهرجان نقابة المهن التمثيلية

يكرم مهرجان نقابة المهن التمثيلية، اليوم الأحد، الفنانة لبلبة، وذلك أثناء فعاليات حفل ختام الدورة الرابعة للمهرجان، والتي تقام برئاسة الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين ورئيس أكاديمية الفنون، على خشبة مسرح النهار.



ويكرم الفنان أشرف زكي الفنانة لبلبة على مسيرتها الفنية، والتي قدمت خلالها في السينما حوالي 85 فيلمًا، وشاركت كعضو لجنة تحكيم في 6 مهرجانات دولية و16 مهرجانًا عربيًا، وحصلت على أكثر من جائزة كأحسن ممثلة، أهمها: «جائزة بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي في باريس عن دورها في فيلم ليلة ساخنة من إخراج عاطف الطيب سنة 1996، كما فازت بنفس الجائزة كأحسن ممثلة في مهرجان كل إفريقيا بكيب تاون جنوب إفريقيا عن دورها في الفيلم نفسه».



ويحضر حفل ختام الدورة الرابعة للمهرجان كل من الفنان سامح بسيوني مدير المهرجان، وعدد كبير من الفنانين.