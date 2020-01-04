عازف الكمان أحمد أبو حليمة يتبرأ من «الأجير» معتز مطر

تبرأ عازف الكمان المصري أحمد أبو حليمة، من قناة الشرق القطرية والأجير الإخواني معتز مطر، والذي استعان بمقطوعة موسيقية له في برنامجه المذاع على شاشة قناة الشرق.



وأوضح أبو حليمة، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه من مدينة المنصورة، وهو يجيد عزف الكمان وهي أداته الوحيدة للتعبير عن مشاعره.



واستكمل أنه عزف في وقت سابق على الكمان مقطوعة يعبر فيها عن مشاعره تجاه أطفال فلسطين الذين يتعرضون للإيذاء على يد الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أنه بعد تسجيل المقطوعة ورفع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حقق مشاركة كبيرة ومشاهدات عالية.



واستطرد أنه فوجئ برسائل جاءت إليه تخبره أن معتز مطر، عرض الفيديو الخاص به على قناته، وأخبروه أن قناة الشرق عدوة لمصر، منوها إلى أنه فزع بسبب هذا الأمر، معلنا تبرؤه من هذا الأجير الإخواني.

