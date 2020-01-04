فضيحة مذيع الجزيرة.. جمال ريان يحذف استفتاءً أيد التجربة المصرية عن التركية

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الضوء على فضيحة مذيع الجزيرة المأجور جمال ريان، بعد حذف استطلاع رأي حول تجربة مصر وتركيا في الحكم.



وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن جمال ريان طرح استطلاعًا للرأي على حسابه على تويتر، وطرح فيه سؤالا إيحائيا حيث قال أيهما تفضل تجربة مصر الديموقراطية أم تجربة مصر الديكتاتورية؟.



وأوضح الباز، أن المفاجأة كانت التصويت للتجربة المصرية بواقع 66% من أصل الأصوات المشاركة، لافتا إلى أن جمال ريان مع ذلك حذف الاستفتاء بدعوى أن هناك أصوات من الإمارات ومصر تم ضخها في الاستفتاء للتلاعب بنتيجته.

