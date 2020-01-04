الجيش الليبي: مستعدون لمواجهة القوات التركية

أكد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن قواته البحرية جاهزة وتفرض سيطرتها على جميع سواحل البلاد استعدادا لأي تدخل تركي ضد ليبيا.



وأوضح الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن القوات الجوية بالجيش استهدفت حافلات تقل مرتزقة أتراكًا.



وشدد المسماري على أن العمليات العسكرية اليوم تركزت في العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن الجيش والشعب الليبي على أتم استعداد لمواجهة الغزو التركي.



وأعلن البرلمان الليبي اليوم عدم الاعتراف بحكومة الوفاق وإعلان فايز السراج خائنا، مطالبا بمحاكمته لطلبه تدخلا عسكريا من تركيا في ليبيا.



وتقدم الجيش الوطني من جميع المحاور نحو العاصمة طرابلس لدحر الجماعات الإرهابية الموالية لفايز السراج.