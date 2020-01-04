-
السبت 04 يناير 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خطة الجيش الليبي والقبائل لمواجهة التدخل التركي

السبت 04/يناير/2020 - 09:25 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال العميد خالد محجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، إن الشعب الليبي كان فوض القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لمواجهة الإرهاب، أما الآن فتغيرت الصورة، فهناك غزو وعدوان خارجي ودولة تريد أن تحتل ليبيا، بعد أن كانت فقط ترسل الأسلحة والمرتزقة وتتحصل على المقابل من خزينة الليبيين بمبالغ طائلة.

وأضاف محجوب، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "هذه الدولة بعدما أرسلت من الأسلحة ما يكفي لتجهيز جيوش، من عشرات الطائرات والمدرعات وأسلحة نوعية واستشاريين، الآن تدخل بعدوان مباشر".

ولفت إلى أن الشعب الليبي، قرر مواجهة القصف التركي، مردفًا: "أرودغان سيجد شعب بالكامل يواجهه، هناك حالة استنفار بين القبائل، قبائل برقة أعلنت الجهاد، قبائل المنطقة الغربية ستعقد مؤتمرًا يشمل كل الليبيين في 15 يناير، حتى القبائل التي كانت تنأى بنفسها الدخول في معمعة للقتال مع الإرهاب، أعلنت بالأمس التحامها مع القوات المسلحة، وقبائل الشرقة، التحمت مع القوات المسلحة من أول لحظة، ودعمت القوات المسلحة، وكل قبائل ليبيا موجودة في مدينة بني غازي تدعم القوات المسلحة".

وأوضح أنه بدأ الاستعداد لوضع خطة شاملة لمن يريد التدرب على السلاح، مشيرًا إلى أن القيادة العامة لم تقم بجمع السلاح من المواطنين طيلة الفترة الماضية، تحسبًا لمثل هذه الظروف، وأن هناك 20 مليون قطعة سلاح، عدد كبير منها لدى الأهالي، أسلحة خفيفة ومتوسطة.

وتابع: "هذا شعب لديه سلاح ويملك خياره وقراره، من يقرر الموت من أجل أرضه لا تستطيع أن تفعل له شيء، عكس المرتزقة الذين يقاتلون من أجل المال".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جبريل العبيدى يكتب: ليبيا والتدخل التركى

الحكومة الليبية المؤقتة تدشن 4 مراكز شرطية ببنغازي

محلل: لهذا السبب لن يرسل أردوغان قوات عسكرية إلى ليبيا

باحث في الشأن الليبي: الجيش الوطني مستعد لأي تدخل تركي

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

صاروخ يستهدف السفارة الأمريكية في بغداد

منذ يومين

تركيا تطالب رعاياها في طرابلس بالتوجه لمصراتة

منذ حوالي 6 ساعات

الجيش الليبى يستهدف مقر ميليشيات النواصى فى طرابلس

منذ ساعتين و 5 دقيقة

5 تحديات تواجه «كهربا» في الظهور الأول مع الأهلي

الصور

image description

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية فى الإسكندرية (صور)

image description

«ضحكة تحت المطر».. نوة رأس السنة تغرق شوارع الإسكندرية

image description

سقوط أمطار على بورسعيد (صور)

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

الأكثر قراءة

وصية «قاسم سليمانى» لزوجته

5 تحديات تواجه «كهربا» في الظهور الأول مع الأهلي

سر رفض أحمد بدير تجسيد شخصية موشي ديان

القوات البحرية تنفذ عملية برمائية فى البحر المتوسط (صور)

أيام زمان

لهذا السبب.. هددت نادية لطفي عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

سر رفض أحمد بدير تجسيد شخصية موشي ديان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

نجم الساعة

لهذا السبب.. هددت نادية لطفي عادل إمام بالقتل

الصحة

الأملاح والسكريات سبب أساسي في الصداع النصفي

أفضل أطعمة يمكن تناولها في الشتاء

تحذير.. الإفراط فى شرب الماء يشكل خطرًا كبيرًا

السمنة بيئة خصبة للإصابة بسرطان الجلد

الرئيس نيوز

حالات الإعفاء من الضرائب والرسوم في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

الآلاف من عناصر المارينز الأمريكية يتجهون للشرق الأوسط

تسريب صوتي للشاطر مع خالد مشعل: مش عاوزين نطبق الشريعة

أماني الخياط: خيرت الشاطر كان رئيس مصر وليس محمد مرسي

منوعات

فلكي كويتي: الأرض ستكون في أقرب نقطة للشمس غدًا

«الوحش».. أكبر زهرة في العالم

طريقة جديدة لتصبح شخصًا إيجابيًا

من دعاء هطول المطر.. «اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا»

كشكول

بدء أعمال تجديد "العمرة الإعدادية" في أبوتشت بقنا

تنبيه هام وعاجل من التعليم لطلاب الثاني الثانوي

بدء الامتحانات النظرية فى كلية الاقتصاد المنزلى جامعة الأزهر

"الأمير" يتابع امتحانات كلية الدراسات الإسلامية بالقليوبية

إسلام سياسي

"الأزهر" عن أحداث ليبيا: التدخل الخارجي يقود لحرب شاملة

المفتي: التطرف الديني لا سبيل له إلا العنف والإرهاب

كيف سارعت دار الإفتاء في مواجهة الإرهاب؟.. المفتي يجيب

الصوفى «حمزة آل الشيخ» وزيراً جديداً للبيئة الصحراوية بالجزائر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الثقافة فى مواجهة العربدة التركية
ماجد حبته
جيفارا الشرق الأوسط!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
أمنيات جديدة لعام جديد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
المزيد

الثقافة

مؤلفة «أبو شنب»: نعم.. كتبت الرواية في 5 أيام

ضحى عاصي: أول «خوزقة» في التاريخ حدثت لامرأة

مشيرة خطاب: أنا ضد الشيوعية

مشيرة خطاب: أتوقع ترجمة رواية ضحى عاصي للفرنسية

صفحتنا ع الفيس بوك