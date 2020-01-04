أمين هيئة كبار العلماء: على كل بيت عربي الاصطفاف ضد العدوان التركي

قال الدكتور صلاح العدلي، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن أهم المباديء التي استندوا إليها في صياغة موقف الأزهر، من القرار التركي بالتدخل العسكري في ليبيا، هو أن الأزهر على مر الزمان والقرون دوره وطني وواضح، ولا بد من المساندة الوطنية، وأن يقف كل بيت مصري وعربي صفًا واحدًا ضد العدوان الخارجي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "بدون مصر العالم العربي يهتز، وكان لا بد للهيئة من إصدار هذا البيان إحساسًا بمسؤوليتها الكبرى تجاه العالم العربي، فأي تدخل خارجي على الأراضي الليبية فساد في الأرض ويؤدي إلى مفسدة، والفساد في الأرض حكمه الشرعي أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم من خلاف".

