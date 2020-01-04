حمدي عبدالعزيز: 2019 عام البترول في مصر

قال حمدي عبدالعزيز، المستشار الإعلامي لوزارة البترول، إنه يمكن أن نطلق على عام 2019 بأنه عام البترول، مشيرًا إلى أن قطاع البترول شهد إنجازات ضخمة جدًا خلال عام 2019، ممثلة في محطات رئيسية في مسيرة البترول.



وأضاف "عبدالعزيز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، مع الإعلامية سارة حازم، اليوم السبت، أن هذه النجاحات لم تتحقق صدفة، وإنما كان وراءها العديد من الجهد والعمل، يأتي في مقدمتها الدعم السياسي والحكومي لاستراتيجية المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى التنفيذ الصارم لهذه الاستراتيجية من خلال هيئات وشركات قطاع البترول.



وأشار إلى تحقيق العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية، ممثلة في الإعلان عن مزايدات عالمية، مشيرًا إلى أن هذه المزايدات هي حجر الزاوية لتوقيع اتفاقيات بترولية وجذب الشركات العالمية والاستثمارات.



وبين أنه تم في شهر فبراير الإعلان عن 11 منطقة جديدة تم من خلالها عقد اتفاقيات، سواء للشركة القابضة للغاز أو لهيئة البترول، بالإضافة إلى الإعلان عن مزايدة البحر الأحمر.



وتابع: "شهد عام 2019 الإعلان عن 55 اكتشافًا بتروليًا، 40 كشف للزيت الخام و15 كشف للغاز الطبيعي، وتنمية حقول الغاز الذي حقق نتائج المبهرة"، مشيرًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ نهاية سبتمبر 2018.

