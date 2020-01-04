طرح أفيشات فيلم «دماغ شيطان»

طرحت الجهة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "دماغ شيطان" عددًا من البوسترات الدعائية الخاصة بالفيلم الذي سيتم عرضه 22-1-2020.



فيلم "دماغ شيطان" يتناول الأحوال الاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، وتدني المستوى العام، وحالة اليأس التي سيطرت على المصريين.



ويشارك في الفيلم: رانيا يوسف، وباسم سمرة، وسلوى خطاب وعمرو عابد، ونادية خيري، وياسر الزنكلوني، وأشرف طلبة، وعلي شوقي، والوجوه الجديدة: فتحي صقر وكامل الشافعي وأسامة عبدالله وأحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل.



من ناحبة أخرى، يعرض حاليًا للفنانة رانيا يوسف مسلسل "الأنسة فرح"، ويشارك في بطولته أسماء أبواليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.