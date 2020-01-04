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الجيش الليبى يستهدف مقر ميليشيات النواصى فى طرابلس
السبت 04/يناير/2020 - 04:34 م
عبير سليم
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أفاد موقع ليبيا 24، في خبر عاجل، بأن سلاح الجو التابع للجيش الوطني يستهدف بغارات مكثفة مقر كتيبة النواصي في العاصمة الليبية طرابلس.
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