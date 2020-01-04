تامر حسنى يكشف عن موعد حفله فى الكويت

أعلن الفنان تامر حسنى، عن موعد حفله الجديد في الكويت، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر تامر حسني، صورة لبوستر الحفل، معلقًا عليه قائلًا: "متشوق جدًا لجمهور الكويت العظيم"، ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيه.



يذكر أنه تم اختيار الفنان تامر حسنى، كأفضل واجهة عربية لقيامه بأول تحدٍ عربى وعالمى لتحقيق 5 أمنيات لجمهوره، حيث نشر تامر حسنى فيديو أثناء تواجده على برج خليفة، معلنًا فخره بهذه اللحظة التاريخية.



وكان فيلم "الفلوس" الذي يعرض حاليًا في السينمات، آخر أعمال الفنان تامر حسني، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطى، إخراج سعيد الماروق.