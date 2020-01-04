«عبدالغفار»: الجامعات التكنولوجية تهتم بالتعليم التطبيقى

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الدولة المصرية في تعاملها مع ملف التعليم العالي حاليًا لأول مرة تفكر في أن تضع مسارًا جديدًا للتعليم بقانون جديد، موضحًا أن الجامعات التكنولوجية التي تم افتتحها في مصر خلال مطلع عام 2019 هي نموذج معترف به في ألمانيا، وتعتمد على التعليم التطبيقي.



وأضاف «عبدالغفار» في حواره مع فضائية «إكسترا نيوز»، أن الجامعات التكنولوجية لا تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم فقط، ولكن هذه الجامعات معنية بتطبيق التكنولوجيا أيضًا.



وتابع أن الجامعات التكنولوجية بها العديد من التخصصات كالإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعديد من القطاعات الأخرى.



وواصل أن الجامعات التكنولوجية تهتم بتدريس برامج معنية بالطاقات الجديدة والمتجددة، وتدريس الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أنه تم افتتاح 3 جامعات تكنولوجية حديثة في القاهرة الجديدة وبني سويف وقويسنا.