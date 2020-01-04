وزير التعليم العالى: تطوير 80 % من المناهج بالجامعات الحكومية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه تم تطوير المناهج الدراسية في العديد من الكليات بالجامعات الحكومية، موضحًا أن التطوير شمل 24 قطاعًا، منهم الطب، والهندسة، والإعلام، والصيدلة.



وأوضح «عبدالغفار» في حواره مع فضائية «إكسترا نيوز»، أنه خلال العام الدراسي 2020 سيتم الانتهاء من تطوير 80% من المناهج بالجامعات الحكومية، بحيث تكون متوافقة مع المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم ليس قاصرًا فقط على الجامعات الخاصة ولكنه يشمل الجامعات الحكومية.



وأوضح وزير التعليم العالي، أن هناك تقدم شديد خلال السنوات الثلاثة الماضية في الترتيب العالمي للجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن هناك 22 جامعة مصرية حاليًا ضمن التصنيف العالمي للجامعات المصرية.