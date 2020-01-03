مصادر تكشف تفاصيل ضبط رئيس مصلحة الضرائب بتهمة الرشوة

كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل القبض على عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب بتهمة الرشوة.



وقالت المصادر لـ«الدستور»، إن الأجهزة الرقابية عقب تأكدها من صحة البلاغات المقدمة ضد رئيس المصلحة بالحصول على منافع مادية وعينية من بعض المحاسبين المتعاملين مع المصلحة، رفعت تقريرا لرئيس الرقابة الإدارية بالتحريات المؤكدة، وتم مخاطبة النائب العام للحصول على الأذونات القانونية اللازمة من نيابة أمن الدولة العليا لتسجيل المحادثات التليفونية ولقاءات المتهم، لافتة إلى أنه تحركت مأمورية صباح اليوم الجمعة إلى منزل المتهم وألقت القبض عليه.



وكشفت المصادر أنه تم اصطحابه بمعرفة ضباط الرقابة الإدارية إلى مقر الهيئة للتحقيق معه واستكمال محضر الضبط والاستماع إلى أقواله تمهيدا لإرساله إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه بتهمة الرشوة.



وفى سياق متصل؛ أمر النائب العام، نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيقات موسعة مع المتهمين في واقعة الرشوة.



وتؤكد النيابة العامة أنها ستصدر بيانات متتالية بشأن تفاصيل التحقيقات مع المتهمين.