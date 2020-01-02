رسالة عتاب من رامي جمال لـ«مجهول»

وجه الفنان رامي جمال، رسالة عتاب، لشخص لم يذكر اسمه وذلك في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".



وقال رامي جمال في عتابه: "إلى شخص عارف نفسه كنت فاكره صديقي بص يا سيدي كنت فاكرك سليم ومثالي زي ما بتتكلم بس طلعت لا تعرف عشرة ولا ليك صاحب إنت ليك في البيع بس للأسف إنك تحاول تعطلني لمجرد إني زهقت من تصرفاتك فتجنبتك".



وأضاف: "للأسف مش أنا الوحيد اللي عرفتك أو زعلت منك بس الأوحش إنك تتصرف زي الأعداء ده مش هنساه".



وكان الفنان رامي جمال، قد أحيا مؤخرا حفلًا غنائيا على مسرح المنارة برفقة الفنان تامر حسني، وحقق الحفل نسبة نجاح كبيرة وردود أفعال واسعة.

