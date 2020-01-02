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عبدالله بلحيق: ليبيا ستحتفظ بحقها في الرد على أي تدخل عسكري تركي

الخميس 02/يناير/2020 - 11:06 م
البرلمان الليبي
البرلمان الليبي
رباب الأهواني
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أوضح عبدالله بلحيق، المتحدث باسم البرلمان الليبي، آخر المستجدات في ضوء تمرير البرلمان الليبي للمذكرة التي أرسلها أردوغان، يطلب فيها الموافقة على إرسال قوات تركية إلى ليبيا، قائلا، إن مجلس النواب الليبي، قرر عقد جلسة طارئة، لاتخاذ إجراءات عملية تجاه التدخلات التركية المتكررة ومحاولات النظام التركي لإعادة الاستعمار العثماني إلى ليبيا.

وأضاف "بلحيق" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، مع الإعلامي رامي رضوان، أن القرار التركي وما يترتب عليه من تدخلات سافرة في الشأن الليبي هو قرار مُدان وانتهاك للسيادة الليبية.

وأكد أن ليبيا ستحتفظ بحقها في الرد على أي تدخل عسكري تركي، وسيكون أي تواجد عسكري تركي في ليبيا هدفا شرعيا لنا للحفاظ على سيادة ليبيا.

وذكر أن فايز السراج وحكومته ومجلسه الرئاسي، لم ينل الثقة من مجلس النواب الليبي واتفاقه مخالف للإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن السراج وحكومته لم يؤدي اليمين القانونية في أي حكومة موجودة في أي نظام ديمقراطي في العالم وهو مرفوض من مجلس النواب.

وتابع: "الغرب هم من أتوا بفايز السراج، وهو لم يكن مرشحا من مجلس النواب الليبي ولا من المؤتمر الوطني العام السابق".

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